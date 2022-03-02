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Airbus приостанавливает деятельность инженерной площадки в РФ

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Среда 02 марта 2022 12:25
Airbus приостанавливает деятельность инженерной площадки в РФ Фото: Airbus приостанавливает деятельность инженерной площадки в РФ (facebook.com/airbus)
Автор: Валерия Полищук

Европейский производитель самолетов Airbus заявил, что приостановил поддержку российских авиакомпаний. При этом компания приостанавливает поставку запасных частей в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время в компании сообщили, что их инженерный центр в России приостановил все свои операции для Airbus в соответствии с санкциями.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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