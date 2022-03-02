Airbus приостанавливает деятельность инженерной площадки в РФ
Фото: Airbus приостанавливает деятельность инженерной площадки в РФ (facebook.com/airbus)
Европейский производитель самолетов Airbus заявил, что приостановил поддержку российских авиакомпаний. При этом компания приостанавливает поставку запасных частей в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В то же время в компании сообщили, что их инженерный центр в России приостановил все свои операции для Airbus в соответствии с санкциями.
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