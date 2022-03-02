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Airbus призупиняє діяльність інженерного майданчика в РФ

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Середа 02 березня 2022 12:25
Airbus призупиняє діяльність інженерного майданчика в РФ Фото: Airbus призупиняє діяльність інженерного майданчика в РФ (facebook.com/airbus)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський виробник літаків Airbus заявив, що призупинив підтримку російських авіакомпаній. При цьому компанія припиняє поставку запасних частин в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Разом з тим в компанії повідомили, що їх інженерний центр в Росії призупинив всі свої операції для Airbus відповідно до санкцій.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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