Airbus призупиняє діяльність інженерного майданчика в РФ
Фото: Airbus призупиняє діяльність інженерного майданчика в РФ (facebook.com/airbus)
Європейський виробник літаків Airbus заявив, що призупинив підтримку російських авіакомпаній. При цьому компанія припиняє поставку запасних частин в Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Разом з тим в компанії повідомили, що їх інженерний центр в Росії призупинив всі свої операції для Airbus відповідно до санкцій.
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