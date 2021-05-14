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Airbnb сообщил об увеличении бронирований в странах, где смягчили карантин

Автор: Андрей Василюк

Компания по предоставлению сервиса поиска жилья Airbnb сообщила о росте количества бронирований. Тенденция наблюдается в странах, где смягчаются карантинные ограничения.

Об этом сообщает The Guardian.

Стоимость забронированных мест для отдыха путешественников выросла на 52% в годовом измерении. При этом особенно популярными оказались места за пределами центров городов и сельские районы.

Компания Airbnb, базирующаяся в Сан-Франциско, заявила, что много бронирований осуществляется семьями и небольшими группами, также наблюдается скачок бронирования для долгосрочного пребывания.

Почти четверть ночей, забронированных в первые три месяца года, были предназначены для проживания на 28 дней или дольше, по сравнению с 14% в период до пандемии в 2019 году.

"Все большее количество гостей оказываются такими, что им не нужно привязываться к одному месту, чтобы жить и работать", - заявили в Airbnb.

В США число запросов на летние путешествия лиц в возрасте от 60 лет, которые были первыми вакцинированными, выросло более чем на 60% в феврале и марте.

Запросы в Европе, где были сняты некоторые ограничения на поездки, увеличились благодаря "сильному" спросу на внутренние путешествия.

Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему covid-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренным в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре-Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

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