Airbnb повідомила про збільшення бронювань в країнах, де пом'якшили карантин

Вартість заброньованих місць для відпочинку відпочивальників зросла на 52% у річному вимірі. При цьому особливо популярними виявились місця за межами центрів міст та сільські райони.

Компанія Airbnb, що базується в Сан-Франциско, заявила, що багато бронювань здійснюється сім'ями та невеликими групами, також спостерігається стрибок бронювання для довгострокового перебування.

Майже чверть ночей, заброньованих у перші три місяці року, були призначені для проживання на 28 днів або довше, порівняно з 14% у період до пандемії в 2019 році.

"Все більша кількість гостей виявляються такими, що їм не потрібно прив'язуватися до одного місця, аби жити і працювати", - заявили в Airbnb.

У США кількість запитів на літні подорожі осіб віком від 60 років, які були першими вакцинованими, зросла на понад 60% у лютому та березні.

Запити у Європі, де були зняті деякі обмеження на поїздки, збільшилися завдяки "сильному" попиту на внутрішні подорожі.