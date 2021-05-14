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Airbnb повідомила про збільшення бронювань в країнах, де пом'якшили карантин

Автор: Андрій Василюк

Компанія з надання сервісу пошуку житла Airbnb повідомила про зростання кількості бронювань. Тенденція спостерігається в країнах, де пом'якшуються карантинні обмеження.

Про це повідомляє The Guardian.

Вартість заброньованих місць для відпочинку відпочивальників зросла на 52% у річному вимірі. При цьому особливо популярними виявились місця за межами центрів міст та сільські райони.

Компанія Airbnb, що базується в Сан-Франциско, заявила, що багато бронювань здійснюється сім'ями та невеликими групами, також спостерігається стрибок бронювання для довгострокового перебування.

Майже чверть ночей, заброньованих у перші три місяці року, були призначені для проживання на 28 днів або довше, порівняно з 14% у період до пандемії в 2019 році.

"Все більша кількість гостей виявляються такими, що їм не потрібно прив'язуватися до одного місця, аби жити і працювати", - заявили в Airbnb.

У США кількість запитів на літні подорожі осіб віком від 60 років, які були першими вакцинованими, зросла на понад 60% у лютому та березні.

Запити у Європі, де були зняті деякі обмеження на поїздки, збільшилися завдяки "сильному" попиту на внутрішні подорожі.

Нагадаємо, у червні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

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