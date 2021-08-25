Airbnb предлагает бесплатное жилье для 20 тысяч беженцев из Афганистана

Компания по предоставлению сервиса поиска жилья Airbnb готова предоставить бесплатное жилье по всему миру для 20 тысяч беженцев из Афганистана. Оплачивать жилье будет компания и Фонд помощи беженцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Airbnb.
В компании отметили, что последние несколько лет Airbnb помогал найти временное жилье сотням людей, оставшимся без крыши над головой в результате стихийных бедствий и других сложных ситуаций. А на прошлой неделе руководству компании стало очевидно, что пришло время приютить афганских беженцев.
"На прошлой неделе стало совершенно очевидно, что перемещение и расселение афганских беженцев здесь, в Соединенных Штатах и в других местах, представляет собой серьезный гуманитарный кризис, и перед лицом этой необходимости наше сообщество готово снова активизировать свои действия", - говорится в заявлении.
Компания готова предоставить жилье 20 тысячам беженцев, покинувших Афганистан. Оплачивать аренду будет сама компания и Фонд помощи беженцам.
Также компания призывает коллег из мирового бизнес-сообщества объединить усилия для оказания немедленной поддержки афганским беженцам.
Напомним, что эвакуацию из Афганистана планируют закончить до 31 августа. Об этом заявил Байден.