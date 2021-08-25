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Airbnb пропонує безкоштовне житло для 20 тисяч біженців з Афганістану

Автор: Наталья Скороход

Компанія з надання сервісу пошуку житла Airbnb готова надати безкоштовне житло по всьому світу для 20 тисяч біженців з Афганістану. Оплачувати житло буде компанія і Фонд допомоги біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Airbnb.

У компанії відзначили, що останні кілька років Airbnb допомагав знайти тимчасове житло сотням людей, що залишилися без даху над головою в результаті стихійних лих та інших складних ситуацій. А минулого тижня керівництву компанії стало очевидно, що прийшов час прихистити афганських біженців.

"Минулого тижня стало цілком очевидно, що переміщення і розселення афганських біженців тут, в Сполучених Штатах і в інших місцях, являє собою серйозну гуманітарну кризу, і перед лицем цієї необхідності наша спільнота готова знову активізувати свої дії", - йдеться в заяві.

Компанія готова надати житло 20 тисячам біженців, які залишили Афганістан. Оплачувати оренду буде сама компанія і Фонд допомоги біженцям.

Також компанія закликає колег зі світової бізнес-спільноти об'єднати зусилля для надання негайної підтримки афганським біженцям.

Нагадаємо, що евакуацію з Афганістану планують закінчити до 31 серпня. Про це заявив Байден.

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Афганистан