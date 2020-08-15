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Air Astana возобновляет рейсы в Киев: названа дата

Киев, Суббота 15 августа 2020 15:51
Air Astana возобновляет рейсы в Киев: названа дата
Фото: самолет (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Это уже третья попытка Air Astana возобновить рейсы в Украину

Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит полеты в Украину с 19 августа. Эта авиакомпания намерена летать на линии Алматы-Киев три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Отметим, это уже третья попытка Air Astana возобновить рейсы в Украину, потому что из-за усиления карантина в Казахстане возобновление полетов откладывали.

По состоянию на сейчас, Казахстан требует от выезжающих из Украины предъявить действующую справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, которая подтверждает, что пассажир не болен.

Напомним, Казахстан с 17 августа возобновляет авиасообщение с Украиной и еще несколькими странами, полеты будут возобновляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Отметим, что еще один лоукостер может запустить полеты в Украину; в частности, easyJet получил лицензию на полеты из Италии.

Отметим, на сегодня для граждан Украины открыты границы более 40 стран мира.

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