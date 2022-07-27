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АИК – "Ворскла": анонс матча квалификации Лиги конференций

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Стокгольм, Среда 27 июля 2022 15:15
АИК – "Ворскла": анонс матча квалификации Лиги конференций Фото: Футболисты "Ворсклы" перед первым матчем (aftonbladet.se)
Автор: Антон Федорцив

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 2022/23 шведский АИК примет полтавскую "Ворсклу" в пригороде Стокгольма.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

АИК – "Ворскла"

27 июля, 20:00, Стокгольм/Сольна, "Френдс Арена", трансляция на YouTube-канале Espreso.TV

В первом матче полтавчане неожиданно для всех отпраздновали победу. Традиционный "ромб" Виктора Скрипника в центре поля стал откровением для шведов. "Ворскла" переиграла АИК по игре в первом тайме, а во второй половине поступила хитрее – отдала инициативу, но фактически ничего не позволила создать у своих ворот.

Шведский гранд откровенно разочаровал. Команда Бартоша Гжелака сыграла очень прямолинейно. Смещением вингеров с флангов в центр сейчас сложно кого-то удивить. Так играть умеют даже в низших дивизионах не слишком прогрессивных чемпионатов.

АИК – &quot;Ворскла&quot;: анонс матча квалификации Лиги конференций

Тем временем ставки на силовой прорыв центральной зоны сработали лишь частично. Скорее всего, причиной этого стала несыгранность пары центрбеков "Ворсклы". А еще тот факт, что Скрипник просто еще не подошел к отладке системы в задней линии.

Второй поединок между полтавчанами и шведами теперь воспринимается как гарантированно интересный и таинственный одновременно. "Ворскла", очевидно, заставила АИК пересмотреть свою стратегию в кратчайшие сроки. С другой стороны, сами полтавчане после первого поединка получили положительный импульс и дополнительную мотивацию довериться тренеру.

Ориентировочные составы на матч АИК – "Ворскла"

АИК: Нордфельдт – Мендес, Милошевич, Папаяниопулос, Отьено – Хуссейн, Стефанелли, Ларссон – Эльбузеди, Гвидетти, Бернстрем

"Ворскла": Ризнык – Пердута, Зайков, Яворский, Бацула – Пуцлин – В. Тилль, Олейник, Козыренко – Степанюк, Марлисон

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

Своим перформансом в первом матче "Ворскла" уже преподнесла приятный сюрприз фанатам. В среду вечером у полтавчан будет возможность завоевать еще немного симпатий нейтральных болельщиков. Странное решение УЕФА поставить матчи двух команд УПЛ на одно время, пожалуй, впервые сделает "Ворсклу" популярнее.

Победа в условно-домашнем поединке резко увеличила шансы команды Скрипника на выход в следующий раунд. АИК будет играть острее, идти вперед, открываться. Следовательно, шансы забить хоть мяч у "Ворсклы" будут. В таких условиях даже и голая может хватить для итогового успеха.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Фенербахче" и "Динамо" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

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Ворскла УЕФА
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