АІК – "Ворскла": анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій

АІК – "Ворскла"

27 липня, 20:00, Стокгольм/Сульна, "Френдс Арена", трансляція на YouTube-каналі Espreso.TV

У першому матчі полтавці несподівано для всіх відсвяткували перемогу. Традиційний "ромб" Віктора Скрипника в центрі поля став одкровенням для шведів. "Ворскла" переграла АІК за грою у першому таймі, а в другій половині вчинила хитріше – віддала ініціативу, але фактично нічого не дозволила створити біля своїх воріт.

Натомість шведський гранд відверто розчарував. Команда Бартоша Гжелака зіграла вкрай прямолінійно. Зміщенням вінгерів із флангів у центр зараз складно когось здивувати. Так грати вміють навіть у нижчих дивізіонах не надто прогресивних чемпіонатів.

Тим часом ставки на силовий прорив центральної зони спрацювали лише частково. Найімовірніше, причиною цього стала незіграність пари центрбеків "Ворскли". А ще той факт, що Скрипник просто ще не дійшов до відлагодження системи в задній лінії.

Другий поєдинок між полтавцями та шведами тепер сприймається як гарантовано цікавий та таємничий водночас. "Ворскла", вочевидь, змусила АІК переглянути свою стратегію у короткі терміни. З іншого боку, самі полтавці після першого двобою отримали позитивний імпульс і додаткову мотивацію довіритися тренеру.

Орієнтовні склади на матч АІК – "Ворскла"

АІК: Нордфельдт – Мендес, Мілошевіч, Папаяніопулос, Отьєно – Хуссейн, Стефанеллі, Ларссон – Ельбузеді, Гвідетті, Бйорнстрьом

"Ворскла": Різник – Пердута, Зайков, Яворський, Бацула – Пуцлін – В. Тілль, Олійник, Козиренко – Степанюк, Марлісон

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Своїм перформансом у першому матчі "Ворскла" вже зробила приємний сюрприз фанатам. У середу ввечері полтавці матимуть нагоду завоювати ще трохи симпатій нейтральних уболівальників. Дивне рішення УЄФА поставити матчі двох команд із УПЛ на один час, мабуть, вперше зробить "Ворсклу" популярнішою.

Перемога в умовно домашньому поєдинку різко збільшила шанси команди Скрипника на вихід у наступний раунд. АІК буде грати гостріше, іти вперед, відкриватиметься. Отже, шанси забити бодай м'яч у "Ворскли" будуть. За таких умов навіть і гола може вистачити для підсумкового успіху.