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У Ахметова передали 4 млн гривень на навчання військових тактичній медицині

Фото: у Ахметова передали 4 млн гривень на навчання військових тактичній медицині (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Металургійна компанія "Метінвест" продовжує співпрацю з благодійним фондом PULSE, який навчає тактичної медицини українських військовослужбовців. На розвиток цього напрямку "Метінвест" уже виділив 4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Серед іншого, фахівці фонду проводять навчання для ЗСУ та інших оборонних підрозділів. Завдяки фінансовій підтримці донорів тренінги для військових проводяться безплатно.

Фінансування дозволяє першою чергою забезпечити матеріально-технічну базу навчання: якісні матеріали для відпрацювання навичок, логістику, оплату послуг інструкторів.

Зазначається, що з березня по листопад 2022 року базову тактично-медичну підготовку від інструкторів PULSE пройшли понад 10 тисяч військовослужбовців.

Зараз інструктори PULSE одночасно працюють на декількох напрямках, тому числі в тилу угруповання військ, що захищають Донеччину. PULSE ставить на меті зробити систему підготовки українських військових ідентичною американській - за протоколом TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

"Найкращий у світовій історії відсоток тих, що вижили, до кількості поранених має американська армія в Іраку та Афганістані. У них гинув усього один із 10 поранених. Це сталося завдяки розвитку технологій захисту, комунікацій, логістики, але першою чергою через впровадження медичної системи TCCC. Це найкращий результат за всю історію воєн, і саме таких цифр ми маємо прагнути. Для цього інструктори PULSE прямо зараз навчають людей у полях, відпрацьовуючи практичні навички, а консультанти підтримують розвиток тактичної медицини у з'єднаннях, силах, службах та підрозділах", – пояснив Федір Сердюк, засновник благодійного фонду PULSE.

В цілому ж, за вісім місяців повномасштабної війни компанія спрямувала на допомогу українській армії понад 1,4 млрд грн.

Днями "Метінвест" також розпочав співпрацю із "Фондом Маша" в межах проекту "Незламна мама": в її рамках понад 140 жінок-співробітниць "Метінвесту" та їхніх дітей, що постраждали внаслідок війни, а також жінок і дітей загиблих співробітників компанії пройдуть спеціально розроблену програму стабілізації емоційного стану.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі складає 3,5 млрд грн.

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Рінат АхметовЗбройні сили України