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У Ахметова опровергли информации о финансировании команды президента

Автор: РБК-Украина

Пресс-служба Рината Ахметова опровергает распространенную в СМИ информацию о якобы "выделении денег" на команду президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

"Распространенная СМИ информация о том, что Ринат Ахметов якобы "выделяет деньги" на команду президента Владимира Зеленского и "Слуги народа" со ссылкой на неназванный источник, является абсолютной ложью", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что утверждения подобного рода наносят ущерб деловой репутации Рината Ахметова.

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"В случае, если эта информация не будет откорректирована, мы оставляем за собой право отстаивать свою правоту любыми разрешенными законом методами, в том числе в суде", - говорится в заявлении.

В пресс-службе напомнили, что Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность не ведет с 2012 года.

"Все, на чём он сосредоточен - это благотворительность и развитие футбольного клуба "Шахтёр". Поэтому любые попытки "привязать" Рината Леонидовича к каким-либо политическим процессам не соответствуют действительности", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее Ринат Ахметов рассказал, как SCM помогает стране и людям выстоять в борьбе с коронавирусом.

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