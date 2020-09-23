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У Ахметова спростували інформації про фінансування команди президента

Автор: РБК-Україна

Прес-служба Ріната Ахметова спростовує поширену в ЗМІ інформацію про нібито "виділення грошей" на команду президента Володимира Зеленського та партію "Слуга народу".

Про це йдеться в заяві прес-служби.

"Поширена ЗМІ інформація про те, що Рінат Ахметов нібито "виділяє гроші" на команду президента Володимира Зеленського та "Слуги народу" з посиланням на неназване джерело, є абсолютною брехнею", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У прес-службі також зазначили, що твердження подібного роду завдають шкоди діловій репутації Ріната Ахметова.

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"У разі, якщо ця інформація не буде скоригована, ми залишаємо за собою право відстоювати свою правоту будь-якими дозволеними законом методами, у тому числі в суді", - йдеться в заяві.

У прес-службі нагадали, що Рінат Ахметов передав управління своїм бізнесом менеджменту, а політичну діяльність не веде з 2012 року.

"Все, на чому він зосереджений - це благодійність та розвиток футбольного клубу "Шахтар". Тому будь-які спроби "прив'язати" Ріната Леонідовича до будь-яких політичних процесів не відповідають дійсності", - підкреслили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше Рінат Ахметов розповів, як SCM допомагає країні і людям вистояти в боротьбі з коронавірусом.

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