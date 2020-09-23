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У Ахметова опровергли информации о финансировании команды президента

Киев, Среда 23 сентября 2020 13:21
У Ахметова опровергли информации о финансировании команды президента
Фото: Ринат Ахметов (scm.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Пресс-служба Рината Ахметова опровергает распространенную в СМИ информацию о якобы "выделении денег" на команду президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

"Распространенная СМИ информация о том, что Ринат Ахметов якобы "выделяет деньги" на команду президента Владимира Зеленского и "Слуги народа" со ссылкой на неназванный источник, является абсолютной ложью", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что утверждения подобного рода наносят ущерб деловой репутации Рината Ахметова.

"В случае, если эта информация не будет откорректирована, мы оставляем за собой право отстаивать свою правоту любыми разрешенными законом методами, в том числе в суде", - говорится в заявлении.

В пресс-службе напомнили, что Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность не ведет с 2012 года.

"Все, на чём он сосредоточен - это благотворительность и развитие футбольного клуба "Шахтёр". Поэтому любые попытки "привязать" Рината Леонидовича к каким-либо политическим процессам не соответствуют действительности", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее Ринат Ахметов рассказал, как SCM помогает стране и людям выстоять в борьбе с коронавирусом.

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