У Ахметова ликвидировали 45 аграрных предприятий в 2018 году

Фото: Ринат Ахметов (fdu.org.ua)

Ахметов решил ликвидировать аграрные предприятия

В 2018 году были ликвидировани 45 сельскохозяйственных предприятий, которые аффилированы с компаниями ПАО "Дружковское Рудоуправление" и ПАО "ВЕСКО", конечным бенефициарным владельцем которых является Ринат Ахметов. Об этом РБК-Украина сообщил юрист Клим Братковский.

По словам юриста, эти компании специализируются на добыче керамической и огнеупорной глины и являются одними из лидеров в мире по добыче белых пластичных глин.

"Сельскохозяйственные предприятия были созданы в 2003 г. и 2008-2010 гг., они находились по одному адресу в городе Дружковка, имели одинаковые коды видов экономической деятельности и у них был один общий директор. Предприятия осуществляли вспомогательную деятельность в растениеводстве (посев, уборка урожая и тому подобное)", - рассказал юрист.

Он уточнил, что 25 предприятий имели собственные названия, такие как: "Вишневе", "Айвове", "Імбирне", "Полуничне" и 19 имели цифровые названия с "Першого" по "Дев'ятнадцяте" число.

Известно, что причиной ликвидации сельскохозяйственных предприятий стали решения учредителей, которые были ими принятии в 2017 году.

Ликвидированы сельскохозяйственные предприятия в 2018 году, где конечным бенефициарным владельцем которых является Ринат Ахметов: ТОВ "СГП "Андріївське", ТОВ "СГП "Веселовське", ТОВ "СГП "Сонячне", ТОВ "СГП "Квіткове", ТОВ "СГП "Пшеничне", ТОВ "СГП "Абрикосове", ТОВ "СГП "Вишневе", ТОВ "СГП "Полуничне" - является сооснователем 19 предприятия: "Перше" - "Дев'ятнадцяте", ТОВ "СГП "Виноградне", ТОВ "СГП "Грушеве", ТОВ "СГП "Фруктове", ТОВ "СГП "Ромашкове", ТОВ "СГП "Шипшинове", ТОВ "СГП "Волошкове", ТОВ "СГП "Імбірне", ТОВ "СГП "Малинове", ТОВ "СГП "Персикове", ТОВ "СГП "Ожинове", ТОВ "СГП "Суничне", ТОВ "СГП "Смородинове", ТОВ "СГП "Горобинове", ТОВ "СГП "Черешневе", ТОВ "СГП "Ванільне", ТОВ "СГП "Айвове", ТОВ "СГП "Калинове", ТОВ "СГП "Медове".

Напомним, председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус передаст доказательства монополизма компании ДТЭК Рината Ахметова в Антимонольный комитет Украины. По словам Геруса, у ДТЭК Ахметова, как у вертикально-интегрированной компании, есть признаки, которые свидетельствуют, что она является монополистом, имеет доминирующую рыночную власть, злоупотребляет своим монопольным положением и оказывает негативное влияние на экономическую конкуренцию.