У Ахметова ліквідували 45 аграрних підприємств у 2018 році

Фото: Рінат Ахметов (fdu.org.ua)

Ахметов вирішив ліквідувати аграрні підприємства

В 2018 році було ліквідовано 45 сільськогосподарських підприємств, які афільовані з компаніями ПАТ "Дружківське Рудоуправління" та ПАТ "ВЕСКО", кінцевим бенефіціарним власником яких є Рінат Ахметов. Про це РБК-Україна повідомив юрист Клім Братковський.

За словами юриста, ці компанії спеціалізуються на видобутку керамічної та вогнетривкої глини і є одними з лідерів у світі з видобутку білих пластичних глин.

"Сільськогосподарські підприємства були створені в 2003 р. та 2008-2010 рр., вони знаходилися за однією адресою в місті Дружківка, мали однакові коди видів економічної діяльності та в них був один спільний директор. Підприємства здійснювали допоміжну діяльність у рослинництві (сівба, збирання врожаю тощо)", - розповів юрист.

Він уточнив, що 25 підприємств мали власні назви, такі як: "Вишневе", "Айвове", "Імбірне", "Полуничне" та 19 мали цифрові назви з "Першого" по "Дев'ятнадцяте" число.

Відомо, що причиною ліквідації сільськогосподарських підприємств стали рішення засновників, які були ними прийнятті в 2017 році.

Ліквідовані сільськогосподарські підприємства в 2018 році, де кінцевим бенефіціарним власником яких є Рінат Ахметов: ТОВ "СГП "Андріївське", ТОВ "СГП "Веселовське", ТОВ "СГП "Сонячне", ТОВ "СГП "Квіткове", ТОВ "СГП "Пшеничне", ТОВ "СГП "Абрикосове", ТОВ "СГП "Вишневе", ТОВ "СГП "Полуничне" - є співзасновником 19 підприємства: "Перше" - "Дев'ятнадцяте", ТОВ "СГП "Виноградне", ТОВ "СГП "Грушеве", ТОВ "СГП "Фруктове", ТОВ "СГП "Ромашкове", ТОВ "СГП "Шипшинове", ТОВ "СГП "Волошкове", ТОВ "СГП "Імбірне", ТОВ "СГП "Малинове", ТОВ "СГП "Персикове", ТОВ "СГП "Ожинове", ТОВ "СГП "Суничне", ТОВ "СГП "Смородинове", ТОВ "СГП "Горобинове", ТОВ "СГП "Черешневе", ТОВ "СГП "Ванільне", ТОВ "СГП "Айвове", ТОВ "СГП "Калинове", ТОВ "СГП "Медове".

Нагадаємо, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус передасть докази монополізму компанії ДТЕК Ріната Ахметова в Антимонольний комітет України. За словами Геруса, у ДТЕК Ахметова, як у вертикально-інтегрованої компанії, є ознаки, які свідчать, що вона є монополістом, має домінуючу ринкову владу, зловживає своїм монопольним становищем та здійснює негативний вплив на економічну конкуренцію.