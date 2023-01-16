Ахметов виділяє 1 млрд гривень на допомогу захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів

Бізнесмен Рінат Ахметов ухвалив рішення про запуск проекту "Серце Азовсталі" - для допомоги захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів із бюджетів у 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ахметова.

"Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії. Саме завдяки їм, їхній жертовності та мужності у стримуванні ворога у перші місяці війни всі ми сьогодні відчуваємо неминучість перемоги України. На допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім родинам сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень. Вони будуть спрямовані на різні потреби - від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів", - наголосив він.

Зазначається, що проект стане частиною мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу ЗСУ.

Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова сягнула 4,3 млрд гривень.