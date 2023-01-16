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Ахметов выделяет 1 млрд гривен на помощь защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Бизнесмен Ринат Ахметов принял решение о запуске проекта "Сердце Азовстали" - для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов с бюджетов в 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ахметова.

"Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность победы Украины. На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен. Они будут направлены на разные потребности - от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов", - подчеркнул он.

Отмечается, что проект станет частью милитарной инициативы "Стальной фронт" в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь ВСУ.

Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд гривен.

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Ринат АхметовМариуполь