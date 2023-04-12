Ахметов виділив 60 млн гривень на проект з відродження Маріуполя

Наголошується, що проект буде реалізовано за дорученням Павла Кириленка, голови Донецької ОВА, за підтримки ЄБРР, Світового банку, USAID, компаній SCM та "Метінвест".

Також до проекту вже приєдналася низка міст, які готові допомогти з відновленням - Варшава, Гданськ, Вроцлав, Утрехт.

"Рік тому російська армія день у день знищувала місто Маріуполь, забираючи життя і руйнуючи долі сотень тисяч мирних маріупольців та мужніх захисників міста. Рік тому і назавжди Маріуполь став символом людського лиха та символом незламності українських воїнів", - заявив Ахметов, коментуючи .

За його словами, ці гроші будуть спрямовані на розвиток проектного офісу Mariypol Reborn: він займатиметься пошуком партнерів та кращих рішень, а також залучатиме городян для формування спільного бачення майбутнього міста.

"Але руйнація та окупація Маріуполя не має стати кінцем його історії. Я впевнений, що саме Маріуполь має стати символом відродження нашої країни після війни", - наголосив Ахметов.

Нагадаємо, проект Mariypol Reborn складається з п'яти етапів: написання візуального плану, формування плану швидких дій, оцінка пошкоджень та збитків, формування стратегії відродження та її реалізація.

Робота вже ведеться: маріупольці спільно з учасниками проекту займаються формуванням візуального плану свого відродженого міста.