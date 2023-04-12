Ахметов выделил 60 млн гривен на проект по возрождению Мариуполя

Отмечается, что проект будет реализован по поручению Павла Кириленко, главы Донецкой ОВА, при поддержке ЕБРР, Всемирного банка, USAID, компаний SCM и "Метинвест".

Также к проекту уже присоединились ряд городов, готовых помочь с восстановлением - Варшава, Гданьск, Вроцлав, Утрехт.

"Год назад российская армия изо дня в день уничтожала город Мариуполь, унося жизни и разрушая судьбы сотен тысяч мирных мариупольцев и мужественных защитников города. Год назад и навсегда Мариуполь стал символом человеческого бедствия и символом несокрушимости украинских воинов", - заявил Ахметов, комментируя свое решение.

По его словам, эти деньги будут направлены на развитие проектного офиса Mariypol Reborn: он будет заниматься поиском партнеров и лучших решений, а также привлекать горожан для формирования совместного видения будущего города.

"Но разрушение и оккупация Мариуполя не должно стать концом его истории. Я уверен, что именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны", - подчеркнул Ахметов.

Напомним, проект Mariypol Reborn состоит из пяти этапов: написание визуального плана, формирование плана быстрых действий, оценка повреждений и ущерба, формирование стратегии по возрождению, и ее реализация.

Работа уже ведется: мариупольцы, совместно с участниками проекта, занимаются формированием визуального плана своего возрожденного города.