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Ахметов вернется в Украину 23 февраля

Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов планирует прибыть в Украину 23 февраля.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Терехова в Facebook.

"Ринат Ахметов планирует прилететь в Киев завтра, 23 февраля", - написала она.

Напомним, 18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Терехова сообщала, что у него там запланирован ряд встреч.

"Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", - заявляла она.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Ринат Ахметов инициирует досрочную выплату предприятиями SCM в государственный бюджет 1 млрд гривен налогов.

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Ринат Ахметов