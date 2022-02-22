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Ахметов повернеться в Україну 23 лютого

Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов планує прибути в Україну 23 лютого.

Про це повідомила його прес-секретар Ганна Терехова в Facebook.

"Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва завтра, 23 лютого", - написала вона.

Нагадаємо, 18 лютого стало відомо, що Ахметов полетів до Женеви. Терехова повідомляла, що у нього там заплановано ряд зустрічей.

"Але при перших ознаках реальної загрози він відразу ж повернеться в Україну, щоб бути тут разом з Україною і українцями", - заявляла вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Рінат Ахметов ініціює дострокову виплату підприємствами SCM до державного бюджету 1 млрд гривень податків.

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Рінат Ахметов