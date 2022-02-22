ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ахметов: угроза вторжения требует максимального единения

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 20:01
Ахметов: угроза вторжения требует максимального единения Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что единство власти, бизнеса и украинских граждан является залогом выживания Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ахметова на "Интерфакс-Украина".

"Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас - вопрос выживания страны. Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель - сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны", - отметил Ахметов.

Бизнесмен также подчеркнул, что при любых сценариях предприятия группы SCM будут осуществлять все запланированные на 2022 год инвестиции, включая инвестиции в Мариуполь.

"Но самая главная наша ценность - это люди. Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжения моему Благотворительному фонду. В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, чем будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно они будут направлены, решит мой Благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", - подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Ринат Ахметов инициирует досрочную выплату предприятиями SCM 1 млрд грн налогов.

Напомним, 16 февраля во время визита в Мариуполь Ахметов анонсировал инвестиции в строительство нового металлургического производства в регионе в объеме более 1 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше