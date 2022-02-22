Ахметов: загроза вторгнення вимагає максимального єднання

"Загроза вторгнення вимагає максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз - питання виживання країни. Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета - сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці повинен зробити все для посилення країни", - зазначив Ахметов.

Бізнесмен також підкреслив, що при будь-яких сценаріях підприємства групи SCM будуть здійснювати всі заплановані на 2022 рік інвестиції, включаючи інвестиції в Маріуполь.

"Але найголовніша наша цінність - це люди. Я переконаний, допомогу людям бізнес повинен розділити з державою. Я вже дав розпорядження моєму благодійному фонду. У разі появи необхідності вони будуть допомагати з евакуацією, медикаментами, всім, чим буде потрібно. Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", - підкреслив бізнесмен.