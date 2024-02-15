ua en ru
Чт, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ахметов спрямував вже майже 8 млрд гривень на оборону та підтримку України

Четвер 15 лютого 2024 12:52
UA EN RU
Ахметов спрямував вже майже 8 млрд гривень на оборону та підтримку України Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу Україні, військовим та цивільним вже понад 7,6 млрд грн за 24 місяці повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проекту "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

"В наступному році я та всі бізнеси SCM збільшимо свої зусилля з допомоги нашим Силам оборони та мирним українцям. Ми й далі допомагатимемо українській Армії - будувати підземні укриття та виробляти протимінні трали, забезпечувати військових обладнанням та засобами, що допомагають рятувати життя. І найголовніше - ми й далі допомагатимемо мирним українцям, які постраждали від російської агресії. Наша допомога не припиниться, доки небо над Україною знову не стане мирним. Я вірю, що разом ми переможемо ворога і збудуємо нову, сильну, процвітаючу Україну", - цитує слова Ріната Ахметова прес-служба компанії.

Як йдеться в повідомленні, через "Сталевий фронт" силові підрозділи з усієї країни отримують амуніцію, автомобілі, карети швидкої допомоги для військових медиків, підземні укриття та протимінні трали нашого власного виробництва та розробки, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, бронежилети із нашої сталі, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Додатково 1 млрд грн Рінат Ахметов виділив на проект підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі". У листопаді минулого року стартувала програма "Вдома", завдяки якій захисники та захисниці міста з І та ІІ групи інвалідності отримають власне житло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов Вторгнення Росії до України
NEWS
Нічна атака на Україну. У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО
Нічна атака на Україну. У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО
DAILY
"Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто