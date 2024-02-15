Ахметов спрямував вже майже 8 млрд гривень на оборону та підтримку України

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу Україні, військовим та цивільним вже понад 7,6 млрд грн за 24 місяці повномасштабного вторгнення.

Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проекту "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

"В наступному році я та всі бізнеси SCM збільшимо свої зусилля з допомоги нашим Силам оборони та мирним українцям. Ми й далі допомагатимемо українській Армії - будувати підземні укриття та виробляти протимінні трали, забезпечувати військових обладнанням та засобами, що допомагають рятувати життя. І найголовніше - ми й далі допомагатимемо мирним українцям, які постраждали від російської агресії. Наша допомога не припиниться, доки небо над Україною знову не стане мирним. Я вірю, що разом ми переможемо ворога і збудуємо нову, сильну, процвітаючу Україну", - цитує слова Ріната Ахметова прес-служба компанії.

Як йдеться в повідомленні, через "Сталевий фронт" силові підрозділи з усієї країни отримують амуніцію, автомобілі, карети швидкої допомоги для військових медиків, підземні укриття та протимінні трали нашого власного виробництва та розробки, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, бронежилети із нашої сталі, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Додатково 1 млрд грн Рінат Ахметов виділив на проект підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі". У листопаді минулого року стартувала програма "Вдома", завдяки якій захисники та захисниці міста з І та ІІ групи інвалідності отримають власне житло.