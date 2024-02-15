Ахметов направил уже почти 8 млрд гривен на оборону и поддержку Украины

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Украине, военным и гражданским уже более 7,6 млрд грн за 24 месяца полномасштабного вторжения.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт" Рината Ахметова.

"В следующем году я и все бизнесы SCM увеличим свои усилия по помощи нашим Силам обороны и мирным украинцам. Мы будем и дальше помогать украинской Армии - строить подземные укрытия и производить противоминные тралы, снабжать военным оборудованием и средствами, помогающими спасать жизнь. И самое главное - мы и дальше будем помогать мирным украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Наша помощь не прекратится, пока небо над Украиной снова не станет мирным. Я верю, что вместе мы победим врага и построим новую, сильную, преуспевающую Украину", - цитирует слова Рината Ахметова пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, через "Стальной фронт" силовые подразделения со всей страны получают амуницию, автомобили, кареты скорой помощи для военных медиков, подземные укрытия и противоминные тралы нашего собственного производства и разработки, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежда и обувь, бронежилеты из нашей стали, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи.

Дополнительно 1 млрд. грн. Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали". В ноябре прошлого года стартовала программа "Дома", благодаря которой защитники и защитницы города из I и II группы инвалидности получат собственное жилье.