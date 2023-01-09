Ахметов спрямував 5 млн гривень на розвиток тактичної медицини в Україні

Група "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова спрямувала на розвиток тактичної медицини в Україні майже 5 млн грн. За ці кошти благодійний фонд PULSE проводить навчання військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Мета навчання тактичної медицини - зробити систему підготовки українських військових ідентичною американській - за протоколом TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

"Ми активно спілкуємося з батьками-засновниками системи ТССС, військовими США та країн НАТО. З медичного погляду система покращується постійно, для цього існують відповідні дослідження та сесії вивчення досвіду. Але з організаційної сторони питання досвід України є унікальним. Ми провели величезну мобілізацію, тож і кількість людей, яку треба підготувати й забезпечити, є нечуваною. Тільки PULSE підготував більше людей з початку війни, ніж кількість регулярних збройних сил окремих країн НАТО, зокрема Естонії", - розповів засновник благодійного фонду PULSE Федір Сердюк.

Група "Метінвест" почала співпрацю із PULSE ще до повномасштабного вторгнення: навчання з медицини проходили працівники бізнесу. Тому долучилися до фінансування освіти для військових.

"В умовах повномасштабної війни ми підтримуємо ініціативи, спрямовані на порятунок захисників України, які воюють на фронті. Співпраця з благодійним фондом PULSE, що навчає військовослужбовців тактичної медицини, одна з них. Метінвест і надалі залишатиметься надійною опорою для оборонців країни та робитиме все від себе залежне, щоб наблизити перемогу", – зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженко.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу ЗСУ. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд гривень.