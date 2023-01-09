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Ахметов направил 5 млн гривен на развитие тактической медицины в Украине

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Понедельник 09 января 2023 17:10
Ахметов направил 5 млн гривен на развитие тактической медицины в Украине Фото: благотворительный фонд PULSE проводит обучение военных (metinvest.media)
Автор: Артем Горовенко

Группа "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова направила на развитие тактической медицины в Украине около 5 млн грн. За эти средства благотворительный фонд PULSE проводит обучение военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Цель обучения тактической медицине - сделать систему подготовки украинских военных идентичной американской - по протоколу TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

"Мы активно общаемся с родителями-основателями системы ТССС, военными США и стран НАТО. С медицинской точки зрения система улучшается постоянно, для этого существуют соответствующие исследования и сессии изучения опыта. Но с организационной стороны вопрос опыт Украины уникален. Мы провели огромную мобилизацию, поэтому и количество людей, которое нужно подготовить и обеспечить, неслыханно. Только PULSE подготовил больше людей с начала войны, чем количество регулярных вооруженных сил отдельных стран НАТО, в частности Эстонии", - рассказал основатель благотворительного фонда PULSE Федор Сердюк.

Группа "Метинвест" начала сотрудничество с PULSE еще до полномасштабного вторжения: обучение медицине проходили работники бизнеса. Поэтому приобщились к финансированию образования для военных.

«В условиях полномасштабной войны мы поддерживаем инициативы, направленные на спасение защитников Украины, которые воюют на фронте. зависимое, чтобы приблизить победу", - отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженко.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь ВСУ. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд гривен.

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Ринат Ахметов Метинвест
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