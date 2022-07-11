Ахметов: мы предъявим иски к России во всех международных и национальных инстанциях

Предприятия SCM будут требовать от России компенсации за разрушенные из-за военной агрессии активы во всех возможных международных и национальных инстанциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рината Ахметова немецкому Tagesspiegel.
"Мы однозначно предъявим иски к России - во всех международных и национальных инстанциях - и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса", - сообщил бизнесмен.
Предприятия SCM также пытаются пресечь воровство Россией украинских товаров, в частности металлургической продукции из захваченного российскими войсками Мариуполя.
"Прямо сейчас РФ цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе. Это грабеж и наглое нарушение международного права", - резюмировал Ахметов.
Напомним, в конце июня Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.
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