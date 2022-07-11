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Ахметов: ми пред'явимо позови до Росії у всіх міжнародних і національних інстанціях

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Підприємства SCM вимагатимуть від Росії компенсації за зруйновані через військову агресію активи у всіх можливих міжнародних і національних інстанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ріната Ахметова німецькому Tagesspiegel.

"Ми однозначно пред'явимо позови до Росії - у всіх міжнародних і національних інстанціях - і будемо вимагати належну компенсацію всіх збитків і втраченого бізнесу", - повідомив бізнесмен.

Підприємства SCM також намагаються припинити крадіжку Росією українських товарів, зокрема металургійної продукції із захопленого російськими військами Маріуполя.

"Прямо зараз РФ цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь в Маріуполі. Це грабіж і нахабне порушення міжнародного права", - резюмував Ахметов.

Нагадаємо, наприкінці червня Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини з приводу компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої військової агресії Росії проти України.

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Рінат АхметовВторгнення Росії до України