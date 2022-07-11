Ахметов: ми пред'явимо позови до Росії у всіх міжнародних і національних інстанціях

Підприємства SCM вимагатимуть від Росії компенсації за зруйновані через військову агресію активи у всіх можливих міжнародних і національних інстанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ріната Ахметова німецькому Tagesspiegel .

"Ми однозначно пред'явимо позови до Росії - у всіх міжнародних і національних інстанціях - і будемо вимагати належну компенсацію всіх збитків і втраченого бізнесу", - повідомив бізнесмен.

Підприємства SCM також намагаються припинити крадіжку Росією українських товарів, зокрема металургійної продукції із захопленого російськими військами Маріуполя.

"Прямо зараз РФ цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь в Маріуполі. Це грабіж і нахабне порушення міжнародного права", - резюмував Ахметов.