Ахметов підтримав проєкт Вадима Свириденка: 8,6 млн грн спрямують на ветеранську петанк-арену та спецавто

На ВДНГ створять публічну інклюзивну IRON WARRIORS PETANQUE ARENA для ветеранів, а команда Вадима Свириденка вже отримала спеціальний автомобіль для спільних поїздок на тренування та змагання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

.23 вересня Вадим Свириденко - ветеран російсько-української війни, Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій та ініціатор проєкту - разом із командою зібрався на місці майбутньої IRON WARRIORS PETANQUE ARENA на ВДНГ.

Ветерани зіграли в петанк, під час події також було представлено проєкт майбутнього простору та передано команді автомобіль від Фонду Ріната Ахметова.

Історія ветерана Вадима Свириденка

Вадим Свириденко став на захист України у 2014 році. Після надважкого поранення він втратив чотири кінцівки та пройшов тривалий шлях відновлення. Важливою частиною повернення до активного життя для нього став спорт.

Згодом Вадим почав розвивати ветеранський петанк та об’єднав навколо нього команду. За його задумом, IRON WARRIORS PETANQUE ARENA має стати масштабним, інклюзивним і доступним простором для ветеранів, де вони зможуть регулярно тренуватися, збиратися разом та брати участь у змаганнях.

Проєкт арени передбачає відповідність міжнародним стандартам, що в перспективі дозволить проводити тут змагання міжнародного рівня.

"Наша ідея - створити на базі цієї арени центр розвитку ветеранського петанку. Це доступний вид спорту, до якого можуть долучатися ветерани з різними пораненнями та фізичними можливостями. Ми хочемо, щоб майданчик став прикладом інклюзивного спортивного простору, де ветерани зможуть регулярно тренуватися, брати участь у змаганнях і розвивати цей напрям в Україні", - зазначила Наталія Ємченко, голова Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Як зазначив Свириденко, для ветеранів ця арена стане місцем, де вони зможуть збиратися разом, спілкуватися, тренуватися та змагатися. Петанк допомагає психологічно розвантажитися, відволіктися від травм і відчути підтримку побратимів.

"Дякую Рінату Леонідовичу Ахметову та Фонду Ріната Ахметова за те, що підтримали нашу ініціативу, не забувають про ветеранів і створюють для нас можливості для відновлення та активного життя", - сказав Вадим Свириденко.

Координація проєкту

Фонд Ріната Ахметова координує реалізацію проєкту та роботу з партнерами. Його завдання - надати необхідний ресурс, щоб задум Вадима Свириденка став реальною можливістю для інших ветеранів займатися спортом, відновлюватися після поранень та повертатися до активного життя. Під час проєктування арени також враховують досвід ветеранів, які тренуватимуться на ній.

"Коли до нас звернувся Вадим Свириденко, Рінат Ахметов особисто ухвалив рішення підтримати його ініціативу. Адже йдеться про можливість для ветеранів відновлюватися через спорт, зустрічатися, об’єднуватися та створювати спільноти. Автомобіль допоможе команді разом діставатися на тренування й змагання, а інклюзивна арена стане постійним простором для занять ветеранів із різних міст України", - сказала Ксенія Сухова, генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов підтримав проект ветерана Вадима Свириденка (фото: прес-служба)

Петанк - спортивна гра, що поєднує тактику, точність і командну роботу. Вона доступна людям різного віку та рівня фізичної підготовки, що дає змогу залучати до гри, зокрема, ветеранів після поранень.

Партнером проєкту став ВДНГ, який надав територію для створення майбутньої IRON WARRIORS PETANQUE ARENA. Арена стане продовженням спортивної інфраструктури Урбан-парку та має відкритися вже цього року.