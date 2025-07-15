Фонду Ріната Ахметова 20 років: скільки проектів вдалось реалізувати за цей час

Фонду Ріната Ахметова відзначає 20 років роботи. За цей час фонд реалізував близько 70 соціальних програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Крім того, майже 32 мільйони людей отримали допомогу та підтримку від фонду, бізнесів SCM та ФК "Шахтар".

"Моя філософія благодійності - сприймати чужий біль як свій. Побачити його, відчути та не бути байдужим. У нас дуже багато системних проблем, і дуже багато людей, які потребують допомоги. Всі ці 20 років Фонд не лишав їх наодинці зі своєю бідою. Я вдячний усій команді Фонду, кожному співробітникові, хто поділяє мої цінності та разом зі мною 20 років йшов цим шляхом. Але найголовніше – продовжує йти. З вірою у добро та краще майбутнє", - зазначив Рінат Ахметов, засновник фонду.

З 2014 року фонд зосередив особливу увагу на допомозі постраждалим від війни. За цей час допомога охопила понад 18 млн людей.

Як відомо, у 2014 році фонд створив Гуманітарний штаб 0 найбільшу на той час програму допомоги мирним мешканцям Донбасу. Після повномасштабного вторгнення 2022 року гуманітарну допомогу було масштабовано.

У межах програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів" жителям України було передано майже 13,5 млн продуктових наборів.

Також фонд системно підтримує дітей. Надається освітня, медична, психологічна допомога, підтримка сиріт і пошук родин. Завдяки цій програмі близько 11 тисяч дітей були всиновлені. Загалом допомогу отримали близько 6 млн дітей.

Крім цього, фонд займається документацією воєнних злочинів. Музей "Голоси мирних" налічує вже понад 130 тисяч історій.