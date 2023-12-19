UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ахметов передав ЗСУ 10 швидкісних катерів на 53 млн гривень

Фото: катери за 53 млн грн передав "Сталевий фронт" Ахметова військовим (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Десантні підрозділи ЗСУ отримали від "Метінвесту" в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт" 10 високошвидкісних катерів типу RIB на 9-11 метрів, 12 трейлерів для їх оперативного перевезення, і 800 самонадувних рятувальних жилетів. Загальна вартість партії техніки - 53 мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Катери типу RIB - це човни з надувними бортами і жopcтким дном, які особливо ціняться в збройних силах різних країн за легкість, високу практичність та відмінні морепрохідні і високошвидкісні якocті.

Спеціалізовані трейлери ще більше розв’язують руки та дозволяють проводити операції блискавично, пояснюють бійці: завдяки їм човни можуть виходити на воду прямо з узбережжя, і для цього не потрібні додаткові засоби розвантаження, наприклад крану. Човни і трейлери довелося шукати довго, адже бійці потребували конкретних специфікацій.

"Ми розглядали декілька варіантів, шукали човни по всьому світу. Це зайняло близько чотирьох місяців. В результаті зупинились на одному європейському виробнику, який зміг забезпечити і відповідну якість, і доставку. Ці човни вміщають вони 10-12 людей, і будуть використовуватися силами оборони для десантних операцій у Чорному морі", - розповідає керівник проектного офісу компанії Олександр Водовіз.

Крім того, Метінвест забезпечив морпіхів спеціальними жилетами. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу ЗСУ та українцям вже 6,7 мільярди гривень. З цієї суми понад 4 млрд грн - це допомога від "Метінвесту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МетинвестВСУ