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Ахметов передав військовим понад 7 тонн металу для захисту позицій

Новость на русском →
Четвер 13 жовтня 2022 18:30
Ахметов передав військовим понад 7 тонн металу для захисту позицій Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія "Метінвест-СМЦ" передала військовим понад 7 тонн металу. З цього металу виготовлено 20 тисяч будівельних скоб, які допоможуть бійцям захистити свої позиції на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що будівельні скоби для військових, що обороняють Донеччину, були виготовлені у співпраці з компанією RGC Production. Готова продукція вже відправилася на фронт.

Як відомо, від початку повномасштабної війни у рамках ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт" на підприємствах групи "Метінвест" виготовляється і передається військовим 150 тисяч бронежилетів. Це кожен десятий бронежилет, який захищає наших військових, заявили у компанії.

Загалом з початку повномасштабної війни бізнеси Ріната Ахметова направили на допомогу Україні у війні з Росією вже понад 3 млрд грн.

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Рінат Ахметов Метинвест
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