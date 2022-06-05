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Ахметов передал армии и на гуманитарную помощь 100 млн евро, - FT

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов с начала российского вторжения передал на нужды Вооруженный сил Украины и на гуманитарную помощь населению 100 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Главная задача для нас сейчас - помочь украинцам выжить, а Украине победить. Уже сейчас совершенно ясно, что и наш бизнес, и наша страна несут огромные потери из-за войны", - заявил бизнесмен.

FT отмечает, что российская армия нанесла украинской промышленности, в том числе активам Ахметова, огромный урон, разрушив два крупнейших металлургических завода в Мариуполе.

"Активы Ахметова понесли большой урон. Бизнесмен предъявляет иск российскому правительству о возмещении убытков на сумму до 20 миллиардов долларов за разрушенные сталелитейные заводы в Мариуполе, включая "Азовсталь", - сообщает издание.

Напомним, ранее Ринат Ахметов сообщил, что все его бизнесы, а также благотворительный фонд и ФК "Шахтер" делают все возможное для помощи населению пережить войну, а Вооруженным силам победить Россию.

Предприятия Ахметова передают украинским военным транспорт, топливо, снабжают средствами защиты и связи. Благотворительный фонд занимается гуманитарной поддержкой населений, оказав помощь более чем для 2,5 млн украинцев.

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Ринат АхметовВооруженные силы Украины