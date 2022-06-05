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Ахметов передав армії і на гуманітарну допомогу 100 млн євро, - FT

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов з початку російського вторгнення передав на потреби збройний сил України і на гуманітарну допомогу населенню 100 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Головне завдання для нас зараз - допомогти українцям вижити, а Україні перемогти. Вже зараз абсолютно ясно, що і наш бізнес, і наша країна зазнають збитків через війну", - заявив бізнесмен.т

FT зазначає, що російська армія завдала українській промисловості, в тому числі активам Ахметова, величезної шкоди, зруйнувавши два найбільших металургійних заводи в Маріуполі.

"Активи Ахметова зазнали великої шкоди. Бізнесмен пред'являє позов російському уряду про відшкодування збитків на суму до 20 мільярдів доларів за зруйновані сталеливарні заводи в Маріуполі, включаючи "Азовсталь", - повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше Рінат Ахметов повідомив, що всі його бізнеси, а також благодійний фонд і ФК "Шахтар" роблять все можливе для допомоги населенню пережити війну, а Збройним силам перемогти Росію.

Підприємства Ахметова передають українським військовим транспорт, паливо, постачають засобами захисту та зв'язку. Благодійний фонд займається гуманітарною підтримкою населень, надавши допомогу більш ніж для 2,5 млн українців.

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Рінат АхметовЗбройні сили України