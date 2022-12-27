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Ахметов назвав перемогу України та євроінтеграцію своїми головними інтересами

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бізнесмен Рінат Ахметов зацікавлений у тому, щоб Україна якнайшвидше стала членом Європейського Союзу, залишалася демократичною країною з верховенством права та конкурентною економікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ахметова у коменатрії Forbes.

"Мої інтереси - це демократія, чесні суди, антикорупційна політика, конкурентна економіка та Україна - член ЄС", - сказав Ахметов.

За словами директора з комунікацій SCM Наталії Ємченко, усі активи компанії зараз сконцентровані на якнайшвидшій перемозі України.

"Ми сфокусовані на перемозі. Яким буде життя після перемоги - ніхто не знає. Працюватимемо заради євроінтеграції, це розмістить Україну у певних цивілізаційних каркасах, що і є основною гарантією для нашого бізнесу", - зазначає Ємченко.

Нагадаємо, Рінат Ахметов прилетів до Києва 23 лютого на зустріч із президентом Зеленським і з першого дня війни перебуває в Україні.

Його підприємства переведені у військовий режим роботи, забезпечуючи ЗСУ та сили оборони бронею, бронежилетами та інженерними спорудами зі сталі.

Також підприємства Ахметова в рамках його ініціативи "Сталевий фронт" закуповують для потреб військових дрони, тепловізори, рації та інше обладнання.

Усього з початку війни фонд бізнесмена та його підприємства і передали на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу понад 4 млрд грн.

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Рінат Ахметов