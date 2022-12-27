Ахметов назвал победу Украины и евроинтеграцию своими главными интересами

"Мои интересы - это демократия, честные суды, антикоррупционная политика, конкурентная экономика и Украина - член ЕС", - сказал Ахметов.

По словам директора по коммуникациям SCM Натальи Емченко, все активы компании сейчас сконцентрированы на скорейшего победе Украины.

"Мы сфокусированы на победе. Какой будет жизнь после победы - никто не знает. Будем работать ради евроинтеграции, это разместит Украину в определенных цивилизационных каркасах, что и является основной гарантией для нашего бизнеса", - отмечает Емченко.

Напомним, Ринат Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.

Его предприятия переведены в военный режим работы, обеспечивая ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями со стали.

Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование.

Всего с начала войны фонд бизнесмена и его предприятия и передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь более 4 млрд грн.