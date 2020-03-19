Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом COVID-19, объединив ресурсы Благотворительного фонда, компаний ДТЭК и Метинвест, ФК "Шахтер" и всех активов SCM. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Коронавирус - это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам", - сказал Ринат Ахметов.

Сообщается, что по решению учредителя, фонд Рината Ахметова для всей страны закупит ещё 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В самые короткие сроки они будут переданы в стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины. Дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимые для спасения жизней людей, и другое оборудование.

"Мы не будем стоять в стороне - мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", - подчеркнул Ахметов.

Напомним, ранее по решению Рината Ахметова уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений коронавируса аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и другое оборудование.

Фонд также уже закупил средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, защитные маски, очки.

Также фонд приобретает анализаторы экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, а также 20 000 экспресс-тестов.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 марта, в Украине подтвердили 2 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных коронавирусом в Украине возросло до 18. Двое больных коронавирусом умерли.