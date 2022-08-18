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Ахметов: у меня одна цель - помочь Украине победить

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Четверг 18 августа 2022 14:41
Ахметов: у меня одна цель - помочь Украине победить Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов считает своей основой задачей помочь Украине победить на военном и экономическом фронтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью польскому Wiadomości.

"Сейчас у меня одна цель - помочь Украине победить, как на военном, так и на экономическом фронте. После войны, победы Украины в этой войне, мы направим все наши усилия на восстановление нашей страны - ее промышленного и экономического потенциала", - сообщил Ахметов.

По его словам, несмотря на тяжелейшую ситуацию в украинской экономике и промышленности и потерю части активов, предприятия SCM в первом полугодии 2022 года уплатила 1,2 млрд евро налогов. Сам Ахметов лично как физическое лицо за прошлый год перечислил в государственный бюджет около 40 млн евро.

"Вызовы для украинского народа и украинской власти - неимоверные. Победа на внешнем фронте в войне с путинской россией и победа на внутреннем фронте в проведении реформ и вступлении в ЕС. Заявления президента Зеленского чётко говорят - он, как и вся страна, нацелен на выигрыш на этих двух фронтах. Я верю и надеюсь, что вместе мы отпразднуем эти победы", - резюмировал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" с начала войны направили на помощь ВСУ и гуманитарные цели 3 млрд грн.

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