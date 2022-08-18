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Ахметов: у мене одна мета - допомогти Україні перемогти

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Четвер 18 серпня 2022 14:41
Ахметов: у мене одна мета - допомогти Україні перемогти Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов вважає своїм основним завданням допомогти Україні перемогти на військовому та економічному фронтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю польському Wiadomości.

"Зараз у мене одна мета - допомогти Україні перемогти, як на військовому, так і на економічному фронті. Після війни, перемоги України в цій війні, ми спрямуємо всі наші зусилля на відновлення нашої країни - її промислового та економічного потенціалу", - повідомив Ахметов.

За його словами, попри важку ситуацію в українській економіці і промисловості і втрату частини активів, підприємства SCM в першому півріччі 2022 року сплатила 1,2 млрд євро податків. Сам Ахметов особисто як фізична особа за минулий рік перерахував до державного бюджету близько 40 млн євро.

"Виклики для українського народу й української влади - неймовірні. Перемога на зовнішньому фронті у війні з путінською Росією і перемога на внутрішньому фронті в проведенні реформ і вступі в ЄС. Заяви президента Зеленського чітко говорять - він, як і вся країна, націлений на виграш на цих двох фронтах. Я вірю і сподіваюся, що разом ми відсвяткуємо ці перемоги", - резюмував бізнесмен.

Раніше повідомлялося, що підприємства Ахметова, його благодійний фонд і ФК "Шахтар" з початку війни направили на допомогу ЗСУ та гуманітарні цілі 3 млрд грн.

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