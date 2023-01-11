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Ахметов майже за рік війни втратив більше половини свого статку

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов у результаті війни втратив більше половини свого статку. У грудневому рейтингу Forbes йому нарахували $4,4 млрд. порівняно з $13,7 млрд. роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю НВ.

"Незважаючи на весь жах, війна виявилася ідеальним приводом для того, щоб змінити сприйняття себе суспільством і вийти з тіні. Тим більше, що бізнес Ахметова справді робить все можливе для перемоги. Металурги виробляють протитанкові їжаки та металеві бліндажі. Енергетики рятують країну від пітьми", - йдеться у статті.

Через втрату Маріуполя захоплено чи знищено понад половину всіх металургійних потужностей компанії в Україні. Вцілілі заводи працюють далеко не на повну потужність - порти для металургів закриті.

З початку повномасштабної війни енергетичний холдинг Ахметова ДТЕК пережив два десятки ракетних атак.

НВ зазначає, що Ахметов втратив мільярди і обіцяє зажадати їх у Росії. Позови проти агресора до Європейського суду з прав людини загалом подали 16 підприємств бізнесмена.

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