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Ахметов почти за год войны потерял более половины своего состояния

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов в результате войны потерял больше половины своего состояния. В декабрьском рейтинге Forbes ему насчитали $4,4 млрд по сравнению с $13,7 млрд годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью НВ.

"Несмотря на весь ужас, война оказалась идеальным поводом для того, чтобы изменить восприятие себя обществом и выйти из тени. Тем более что бизнес Ахметова действительно делает все возможное для победы. Металлурги производят противотанковые ежи и металлические блиндажи. Энергетики спасают страну от тьмы", - говорится в статье.

Из-за потери Мариуполя захвачено или уничтожено более половины всех металлургических мощностей компании в Украине. Уцелевшие заводы работают далеко не на полную мощность - порты для металлургов закрыты.

С начала полномасштабной войны энергетический холдинг Ахметова ДТЭК пережил два десятка ракетных атак.

НВ отмечает, что Ахметов потерял миллиарды и обещает истребовать их у России. Иски против агрессора в Европейский суд по правам человека в целом подали 16 предприятий бизнесмена.

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Ринат АхметовВторжение России в Украину