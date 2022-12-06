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Ахметов: я буду в Україні до нашої перемоги

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Вівторок 06 грудня 2022 15:29
Ахметов: я буду в Україні до нашої перемоги Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бізнесмен Рінат Ахметов повідомив, що перебуватиме в Україні до остаточної перемоги над росією і зробить усе можливе, аби допомогти українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ахметова в інтерв'ю швейцарському Bilan.

"Я перебуваю в Україні та буду в Україні до нашої перемоги", - сказав бізнесмен.

Він наголосив, що вірить у перемогу української армії на полі бою, а будь-які переговори з Росією можливі лише після того, як її війська покинуть українську територію.

"Я вірю в перемогу української армії на полі бою та у допомогу наших західних партнерів. Будь-які переговори можливі лише після того, як російська армія повністю піде з української землі", - сказав Ахметов.

"Вихід цієї війни може бути лише один - це перемога України та перемога всього вільного світу. Я не знаю точно, коли це станеться, але переконаний, що так буде. І живу цим щодня", - додав він.

Війну, яку Росія почала проти України, він назвав "підлою, безжальною, кривавою та жахливою, подібною до якої світ не бачив після Другої Світової".

Нагадаємо, Рінат Ахметов прилетів до Києва 23 лютого на зустріч із президентом Зеленським і з першого дня війни перебуває в Україні.

Його підприємства переведені у військовий режим роботи, забезпечуючи ЗСУ та сили оборони бронею, бронежилетами та інженерними спорудами зі сталі.

З початку війни Фонд Ахметова, його підприємства та ФК "Шахтар" передали на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу 3,5 млрд грн.

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Рінат Ахметов
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