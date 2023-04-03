Ахметов буде допомагати захисникам Маріуполя у шести напрямках

Проект "Серце Азовсталі" почав підтримку захисників Маріуполя та їхніх сімей за шістьма напрямками. Планують допомогти майже 10 тисячам бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора з комунікацій та зв’язків із громадськістю SCM Наталію Ємченко.

Перші 10 сертифікатів підтримки від проекту видані на лікування та протезування. Медичній допомозі присвячено окремий напрямок проєкту, у нього входить також реабілітація та психологічна підтримка захисників.

Інші напрямки допомоги захисникам Маріуполя передбачають широке коло підтримки: від забезпечення необхідними речами після повернення з полону до юридичних консультацій, отримання освіти, перекваліфікації, допомоги у відкритті власного бізнесу тощо.

Партнерами "Серця Азовсталі" вже стали Protez Hub, Фонд "Маша" Маші Єфросініної, Фонд "Діти Героїв" - в допомозі дітям загиблих захисників Маріуполя та іншими.

"Ми створюємо повноцінну ефективну екосистему партнерств "Серця Азовсталі". Вона покликана залучити до допомоги захисникам міста-фортеці найкращу експертизу та найширші можливості для повернення військовим та їхнім близьким гідного життя та здоров’я. У кожного захисника Маріуполя є право на гідну підтримку сьогодні і гідне майбутнє завтра. Саме тому Рінат Ахметов доручив створити "Серце Азовсталі", як дієву систему підтримки воїнів із повагою до подвигу героїв та їхньої гідності", - повідомила Ємченко.

Напрямок "Серце Азовсталі. Родина" передбачає допомогу, яка відкриває нові можливості для близьких захисників: гранти на вищу освіту, перекваліфікацію, післядипломну освіту, юридичну допомогу та допомогу із працевлаштуванням, закупівлю комп’ютерної техніки.

"Шість напрямів роботи розроблені із великою шаною та увагою до кожного захисника та членів їхніх сімей. Ми опрацювали сотні звернень, зрозуміли справжні потреби нашого контингенту та заручилися підтримкою найдосвідченіших експертів у відповідних сферах роботи. Глибока вдячність до наших героїв спонукає нас кожен день створювати проєкт, який стане взірцем ефективності", - заявила під час презентації керівник ГО "Серце Азовсталі" Ксенія Сухова.

Нагадаємо, раніше Рінат Ахметов виділив 1 млрд грн на проект "Серце Азовсталі", який став частиною мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

Проект "Серце Азовсталі" спрямований на допомогу військовослужбовців всіх підрозділів, які перебували в повністю оточеному Маріуполі з лютого по травень 2022 року.