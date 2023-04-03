Ахметов будет помогать защитникам Мариуполя в шести направлениях

Проект "Сердце Азовстали" начал поддержку защитников Мариуполя и их семей по шести направлениям. Планируется помочь почти 10 тысячам бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по коммуникациям и связям с общественностью SCM Наталью Емченко.

Первые 10 сертификатов поддержки от проекта выданы на лечение и протезирование. Медицинская помощь посвящена отдельному направлению проекта, в него входит также реабилитация и психологическая поддержка защитников.

Другие направления помощи защитникам Мариуполя предусматривают широкий круг поддержки: от обеспечения необходимыми вещами по возвращении из плена к юридическим консультациям, получению образования, переквалификации, помощи в открытии собственного бизнеса и т.д.

Партнерами "Сердца Азовстали" уже стали Protez Hub, Фонд "Маша" Маши Ефросининой, Фонд "Дети Героев" - в помощи детям погибших защитников Мариуполя и другими.

"Мы создаем полноценную эффективную экосистему партнерств "Сердца Азовстали". Она призвана привлечь к помощи защитникам города-крепости лучшую экспертизу и широкие возможности для возвращения военным и их близким достойной жизни и здоровья. У каждого защитника Мариуполя есть право на достойную поддержку сегодня и достойное будущее завтра, поэтому Ринат Ахметов поручил создать "Сердце Азовстали", как действенную систему поддержки воинов с уважением к подвигу героев и их достоинству", - сообщила Емченко.

Направление "Сердце Азовстали. Семья" предусматривает помощь, открывающую новые возможности для близких защитников: гранты на высшее образование, переквалификацию, последипломное образование, юридическую помощь и трудоустройство, закупку компьютерной техники.

"Шесть направлений работы разработаны с большим уважением и вниманием к каждому защитнику и членам их семей. Мы обработали сотни обращений, поняли настоящие потребности нашего контингента и заручились поддержкой опытных экспертов в соответствующих сферах работы. Глубокая благодарность к нашим героям побуждает нас каждый день создавать который станет образцом эффективности", - заявила во время презентации руководитель ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова.

Напомним, ранее Ринат Ахметов выделил 1 млрд грн на проект "Сердце Азовстали", ставший частью милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Проект "Сердце Азовстали" направлен на помощь военнослужащих всех подразделений, находившихся в полностью окруженном Мариуполе с февраля по май 2022 года.