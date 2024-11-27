Ахметов у 2024 році втратив найбільше серед великих бізнесменів

Статки Ріната Ахметова у 2024 році упали майже на чверть, він втратив більше всіх серед великих бізнесменів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV .

"Це майже на чверть менше порівняно із попереднім роком. Майже всі компанії SCM потрапили під вогонь російської армії", - йдеться в матеріалі видання.

На другій сходинці після Ахметова – Віктор Пінчук. Його статки у 2024 році навпаки зросли на 28% до 2,2 млрд доларів.

Замикає трійку лідерів родина Петра Порошенка. Його статки за 2024 рік за даними журналістів виросли на 22%.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" передала Силам оборони вже майже 700 укриттів, які називають "сталевими криївками". Закопані в землю, ці споруди здатні врятувати життя навіть від артилерійського обстрілу.