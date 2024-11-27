ua en ru
Ср, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ахметов у 2024 році втратив найбільше серед великих бізнесменів

Середа 27 листопада 2024 12:27
UA EN RU
Ахметов у 2024 році втратив найбільше серед великих бізнесменів Фото: Ренат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Олександр Мороз

Статки Ріната Ахметова у 2024 році упали майже на чверть, він втратив більше всіх серед великих бізнесменів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV.

"Це майже на чверть менше порівняно із попереднім роком. Майже всі компанії SCM потрапили під вогонь російської армії", - йдеться в матеріалі видання.

На другій сходинці після Ахметова – Віктор Пінчук. Його статки у 2024 році навпаки зросли на 28% до 2,2 млрд доларів.

Замикає трійку лідерів родина Петра Порошенка. Його статки за 2024 рік за даними журналістів виросли на 22%.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" передала Силам оборони вже майже 700 укриттів, які називають "сталевими криївками". Закопані в землю, ці споруди здатні врятувати життя навіть від артилерійського обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов
NEWS
Байден запросив у Конгресу 24 млрд доларів для України, - ЗМІ
Байден запросив у Конгресу 24 млрд доларів для України, - ЗМІ
DAILY
Україна не качатиме газ із РФ. Чи готова Європа і в чому ризик для Молдови
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Україна не качатиме газ із РФ. Чи готова Європа і в чому ризик для Молдови