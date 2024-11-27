Ахметов в 2024 году потерял больше всего среди крупных бизнесменов

Состояние Рината Ахметова в 2024 году упало почти на четверть, он потерял больше всех среди крупных бизнесменов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV .

"Это почти на четверть меньше по сравнению с предыдущим годом. Практически все компании SCM попали под огонь российской армии", - говорится в материале издания.

На второй строчке после Ахметова – Виктор Пинчук. Его состояние в 2024 году наоборот выросло на 28% до 2,2 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров семья Петра Порошенко. Его состояние за 2024 год по данным журналистов выросло на 22%.

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала Силам обороны уже около 700 укрытий, которые называют "стальными тайниками". Зарытые в землю, эти постройки способны спасти жизнь даже от артиллерийских обстрелов.