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Ахметов 16 февраля посетит Мариуполь

Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля планирует посетить Мариуполь.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Терехова в комментарии "Интерфакс-Украина".

"По моей информации, 16 февраля, в День Единения, Ринат Ахметова будет в Мариуполе", - сообщила Терехова.

Цель визита Рината Ахметова в Мариуполь Терехова не уточнила.

Отметим, что в Мариуполе расположены два металлургических предприятия группы "Метинвест" - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и Азовсталь.

Напомним, 14 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании государственного праздника под названием День Единения. Его будут отмечать ежегодно 16 февраля.

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Ринат АхметовМариуполь