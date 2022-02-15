Ахметов 16 февраля посетит Мариуполь

Бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля планирует посетить Мариуполь.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Терехова в комментарии "Интерфакс-Украина".
"По моей информации, 16 февраля, в День Единения, Ринат Ахметова будет в Мариуполе", - сообщила Терехова.
Цель визита Рината Ахметова в Мариуполь Терехова не уточнила.
Отметим, что в Мариуполе расположены два металлургических предприятия группы "Метинвест" - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и Азовсталь.
Напомним, 14 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании государственного праздника под названием День Единения. Его будут отмечать ежегодно 16 февраля.