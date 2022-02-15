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Ахметов 16 лютого відвідає Маріуполь

Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого планує відвідати Маріуполь.

Про це повідомила його прес-секретар Ганна Терехова у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"За моєю інформацією, 16 лютого, в День єднання, Рінат Ахметова буде в Маріуполі", - повідомила Терехова.

Мета візиту Ріната Ахметова до Маріуполя Терехова не уточнила.

Відзначимо, що в Маріуполі розташовані два металургійних підприємства Групи "Метінвест" - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча і Азовсталь.

Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення державного свята під назвою День Єднання. Його будуть відзначати щороку 16 лютого.

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Рінат АхметовМаріуполь