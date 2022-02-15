Ахметов 16 лютого відвідає Маріуполь

Бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого планує відвідати Маріуполь.
Про це повідомила його прес-секретар Ганна Терехова у коментарі "Інтерфакс-Україна".
"За моєю інформацією, 16 лютого, в День єднання, Рінат Ахметова буде в Маріуполі", - повідомила Терехова.
Мета візиту Ріната Ахметова до Маріуполя Терехова не уточнила.
Відзначимо, що в Маріуполі розташовані два металургійних підприємства Групи "Метінвест" - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча і Азовсталь.
Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення державного свята під назвою День Єднання. Його будуть відзначати щороку 16 лютого.