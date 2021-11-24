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АГУ просит Кабмин решить ситуацию с недостаточным объемом льготного газа

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Киев, Среда 24 ноября 2021 14:31
АГУ просит Кабмин решить ситуацию с недостаточным объемом льготного газа Фото: АГУ просит Кабмин разрешить ситуацию с недостаточным объемом льготного газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Объемов газа, которые НАК "Нафтогаз" будет поставлять по льготной цене, общинам не хватит для прохождения отопительного сезона. Ассоциация городов Украины просит правительство вмешаться в ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АМУ.

"22 ноября Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру с просьбой вмешаться в решение проблемы, которая ставит под угрозу прохождение отопительного сезона 2021/2022 годов. Так, НАК "Нафтогаз" по собственному усмотрению определил объемы природного газа, которые будут поставляться предприятиям теплоснабжения по предусмотренной меморандумом о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021/2022 гг. ценой для обеспечения теплоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений. Как прогнозировали органы местного самоуправления, предприятия теплоснабжения, а также Ассоциация городов Украины в отдельные периоды прохождения отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно, - говорится в заявлении.

В заявлении сказано, что для решения этой проблемы Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру с просьбой способствовать проведению перерасчетов объема газа для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений. В АГУ также обнародовали письмо, которое направили премьер-министру.

В АГУ добавляют, что НАК не стал корректировать объемы льготного газа, хотя отопительный сезон по всей стране начался раньше.

"По просьбе центральной власти, отопительный сезон во многих населенных пунктах началось гораздо раньше, чем в предыдущие периоды, соответственно предусмотренных НАК "Нафтогаз Украины" объемов газа оказалось недостаточно. При этом, НАК "Нафтогаз Украины" отказался корректировать установленные объемы потребления природного газа. В результате в октябре 2021 года предприятия теплоснабжения были вынуждены использовать для обеспечения централизованного тепло- и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений природный газ по рыночным ценам от 25 грн за 1 куб метр и выше, что является нарушением меморандума. Таким образом, предприятия теплоснабжения, не имея возможности откорректировать тарифы на коммунальные услуги, несут убытки, источников для возмещения которых ни у них, ни у органов местного самоуправления нет", - отметили в ассоциации.

Напомним, Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко, - неправительственная организация, объединяющая почти тысячу общин со всей страны.

Осенью 2021 года мэры городов подписали меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и поставки горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 гг. с правительством и НАК "Нафтогаз".

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